Caravanas do Litoral e de todo o Brasil se dirigem a Foz no Festival das Cataratas

Foto: Festival das Cataratas / Divulgação

O 16º Festival das Cataratas – que será realizado em Foz do Iguaçu nos dias 1, 2 e 3 de dezembro – vai receber caravanas de agentes de viagens de todo o Brasil, partindo dos estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo. O Litoral enviará representantes dos sete municípios.

Uma das operadoras parceiras é a Frt. “Quando apoiamos as caravanas, estamos incentivando um dos pilares da Frt, que é o de transformar os agentes de viagens através do conhecimento, já que teremos algumas capacitações em nosso estande, e proporcionar um momento de network e integração com eles. Por isso, a nossa parceria com o Festival é tão importante”, destaca Dayana Medes, gerente de Produtos da Frt.

Para mais informações entre em contato pelo e-mail caravanas@festivaldascataratas.com. Confira as rotas:

– Londrina / Maringá

– Curitiba / Ponta Grossa / Guarapuava / Laranjeiras do Sul

– Criciúma / Tubarão / Florianópolis

– Balneário Camboriú / Blumenau / Jaraguá do Sul / Joinville

– Porto Alegre / Lajeado / Soledade / Frederico Westphalen

– Caxias do Sul / Bento Gonçalves / Passo Fundo / Chapecó

– Pelotas / Santa Maria / Cruz Alta

– Campinas / Sorocaba

– Ribeirão Preto / Araraquara / São José do Rio Preto

– Bauru / Marília / Presidente Prudente

– Campo Grande / Dourados / Toledo

– Santos / ABC Paulista / São Paulo

Além disso, já está confirmada uma caravana partindo do Paraguai, uma de empresários de Pato Branco e região, e outra de estudantes da Unesp e da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).

Nesta edição, as caravanas do Festival das Cataratas conta com o apoio do Visit Iguassu, e da INTERMAC, maior empresa do mercado de seguro viagem no Brasil.