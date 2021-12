Antonina também decide que não terá Carnaval em 2022

A exemplo da Paranaguá, a Prefeitura de Antonina também divulgou nesta segunda-feira (29) que não irá realizar as festas de Carnaval de 2022. A informação foi divulgada nas redes sociais da Prefeitura e do prefeito Zé Paulo.

“O momento ainda requer cautela e não é possível ter um ambiente sanitário controlado com o ingresso de aproximadamente 60 mil pessoas que Antonina recebe nos cinco dias de carnaval”, diz o comunicado.

“A promoção do maior carnaval e mais animado carnaval do sul do Brasil pela Prefeitura de Antonina volta em 2023, com condições sanitárias mais favoráveis”, completa.

O surgimento da variante Omicron da covid-19 na África do Sul está levando diversos países a rever o afrouxamento das restrições de prevenção à pandemia. Também nesta segunda-feira, a Prefeitura de Salvador (BA) anunciou o cancelamento das festas de Ano Novo e que ainda não decidiu sobre a realização do Carnaval.

Paranaguá também cancelou o Réveillon. “Embora o município conte com situações favoráveis no controle da covid-19, principalmente com o ágil avanço da imunização e dias seguidos com queda expressiva no número de casos ou óbitos pela doença, o cancelamento da festa popular foi tomada como forma de resguardar a população e prevenir possíveis retrocessos no enfrentamento da pandemia”, justificou Paranaguá.

A Prefeitura de Antonina não tem o hábito de realizar eventos na virada do ano, como é feito em algumas cidades do Litoral.