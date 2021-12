Afinal, por que investir em um notebook compacto? Entenda!

Meta descrição:

Neste artigo você vai descobrir porque investir num notebook compacto pode ser considerado uma boa opção: informações e dicas atualizadas

Conteúdo:

E aí? O Notebook compacto, é uma boa opção? Será que vale realmente a pena o investimento?

Item considerado essencial para estudantes e profissionais que buscam por mais mobilidade e praticidade no dia a dia, hoje sabemos que os notebooks compactos trazem uma série de vantagens e diferenciais.

Tais aparelhos, por exemplo, conseguem unir uma portabilidade e desempenho num único lugar, não devendo em nada quando comparado com os notebooks considerados comuns e normais.

Mas você saberia dizer quais são os reais benefícios e vantagens dos notebooks compactos e porque vale a pena fazer esse tipo de investimento?

No artigo de hoje vamos te mostrar porque investir em notebooks compactos hoje pode ser considerado uma ótima escolha. Vamos lá?

Notebooks compactos e ultrafinos: símbolos da evolução tecnológica

Devido a toda evolução tecnológica que tivemos nos últimos anos, ficou cada vez mais necessário armazenar grandes conteúdos em espaços cada vez menores. Não é mesmo?

Pensando nisso, um produto que veio para facilitar esse armazenamento sem deixar perder o bom funcionamento de um notebook comum e o melhor, ocupando bem menos espaço são os notebooks compactos.

Hoje em dia ter um notebook leve e super portátil se tornou uma grande vantagem nos dias de hoje, tornando possível o trabalho ou estudo de forma simplificada e móvel.

Tais aparelhos ocupam menos espaço e oferecem um maior conforto e comodidade, portabilidade e, dependendo da faixa de preço, podem não dever em nada em questão de desempenho quando comparado com os notebooks considerados comuns e normais.

No final, por terem pouco peso e ocuparem menos espaço, se você, por exemplo, viaja a trabalho ou por lazer com frequência e precisa ter seu notebook sempre consigo, os modelos compactos, pequenos e leves são os mais recomendados.

Basicamente, trata-se de um item que cabe em qualquer lugar, não faz peso nas suas malas e mochilas, pode ser facilmente acomodado e não faz com que o transporte cause dores ou incômodos.

Notebooks compactos e ultrafinos: o que esperar da sua estrutura?

Para oferecerem esta mobilidade e praticidade, os notebooks compactos, em geral, são computadores com estrutura física resumida.

E para que essa estrutura seja resumida é necessário compactar peças, as quais nem sempre são possíveis de serem minimizadas.

Dessa forma, assim como acontece para os notebooks comuns, estruturas como fios, cabos, placas e outras peças diminuem seus tamanhos ou mesmo deixam de existir para esse modelo.

Ou seja, o monitor passa a ser a própria CPU o que diminui a quantidade de fios e o espaço ocupado por aquela caixa enorme.

O que não impacta em nada na qualidade do produto. Pelo contrário, alguns modelos, inclusive, possuem ótimo desempenho e são muito duráveis.

Porém, é importante frisarmos que, para ter o desempenho satisfatório em um notebook menor e mais compacto, porém, você precisa pagar mais do que em um de tamanho normal. A diferença acontece por causa do uso de um material mais moderno.

Além disso, os notebooks compactos e ultrafinos possuem alguns diferenciais quando comparados com os notebooks considerados normais.

Conheça agora:

Notebooks compactos x Notebooks comuns: quais são os principais diferenciais

Como foi possível perceber, em geral, o funcionamento de um notebook compacto é bem parecido com o de um notebook comum.

Porém, como falamos anteriormente, para ter o desempenho satisfatório em um notebook menor e mais compacto, você precisa pagar mais do que em um de tamanho normal.

Neste caso, a diferença entre valores acontece por causa do uso de um material mais moderno.

Além do preço, por ser uma variação reduzida de computador é mais difícil encontrar algumas funções que em computadores maiores são mais comuns de existirem.

A presença de placa de vídeo e HD. Tais peças para estarem presentes nos computadores necessitam de espaço, e em notebooks compactos isso não é possível.

Outro ponto que precisa ser frisado é que, os notebooks compactos, e pequenos, em geral, possuem telas menores, que muitas vezes não contam com teclado numérico e não são tão bons para atividades como assistir a filmes e séries ou jogar.

Neste caso, a melhor opção é investir em um notebook mais profissional e com mais acessórios.

Agora se o seu notebook serve apenas para atividades básicas como navegação na internet e uso de redes sociais, não há necessidade de um modelo grande, nem muito potente.

No final, economizar comprando um aparelho pequeno e leve é a melhor ideia! Além disso, tais notebooks são muito indicados para profissionais que viajam com frequência.

Se você viaja a trabalho ou por lazer com frequência e precisa ter seu notebook sempre consigo, modelos pequenos e leves são ideais! Eles fazem pouco peso e ocupam menos espaço.

No final, quanto menor e mais leve for o seu notebook, melhor, principalmente se não houver necessidade de desempenho.

O modelo pequeno e leve pode ser levado sempre para a escola, faculdade ou lugares como casas de colegas e bibliotecas sem qualquer tipo de problema, pois, como falamos no início do artigo, este é um item que, praticamente, cabe em qualquer lugar, não faz peso nas suas malas e mochilas, pode ser facilmente acomodado e não faz com que o transporte cause dores ou incômodos.

Conclusão: Vale a pena investir em um notebook compacto?

E aí? Conseguiu perceber quais são as principais vantagens e diferenciais dos notebooks compactos? Já decidiu se vai adquirir um modelo semelhante?

Como foi demonstrado no decorrer deste artigo, caso você precise de um novo aparelho para games ou mesmo edições de vídeos e fotos, esse modelo de notebook não é aconselhável.

Neste caso, por não apresentar placa de vídeo, os notebooks compactos não são indicados para quem precisa rodar arquivos pesados.

No entanto, se você é um daqueles que não lida com documentos pesados e precisa de um computador para trabalhar, estudar, e usar funções mais básicas, esse modelo é ideal.

Além disso, esse tipo de máquina em geral conta com um design mais sofisticado e uma apresentação mais econômica, tratando-se de espaços.

No final, somente após pensar sobre quais são seus planos para seu novo computador você consegue saber se vale a pena adquirir seu notebook compacto.

É preciso pensar sobre o que você busca em um computador e alinhar suas expectativas à realidade.

Neste caso, recomendamos que avalie com cuidado como você irá usar esse equipamento, será só para trabalho, ou você também o usará para seus momentos de entretenimento e lazer? Afinal, você costuma fazer muitas chamadas de vídeo? Ouve música com muita frequência? Pretende carregar ele diariamente, ou apenas em situações isoladas?

Depois de responder essas perguntas você verá que será bem mais simples definir as suas necessidades e com base nelas e no seu orçamento disponível, escolher o melhor notebook compacto para o seu perfil.