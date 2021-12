Câmara de Guaratuba aprova emendas ao Orçamento com assinatura dos 13 vereadores

A Câmara aprovou por unanimidade, nesta segunda-feira (29), o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento (CFO) sobre o Projeto de Lei nº 1.547, que trata do Orçamento de 2022, e as emendas impositivas dos vereadores para a Saúde, Turismo, Pesca e Esporte.

Serão destinados R$ 1.169.190,62 para a saúde nas área urbana e rural: para ampliação do posto de saúde da localidade do Descoberto, aquisição de de uma conservadora de vacinas a energia solar para a UBS do Cubatão, uma outra câmara na área urbana, informatização das unidades, manutenção de prédios, aquisição de mobiliários, tablets para agentes comunitários de saúde etc.

Para o Turismo foram destinados R$ 389.730,21 para revitalização do Largo da Carioca e aquisição de esculturas e placas para nos marcos turísticos da cidade, um projeto para fortalecer a identidade cultural e turística da cidade.

Para a Pesca serão outros R$ 389.730,21 para aquisição de uma motobomba, construção da carreira pública e de equipamentos e câmara de recepção no terminal pesqueiro do bairro Piçarras.

Para o Esporte, também R$ 389.730,21 para a reforma do Ginásio de Esportes do Piçarras e para o auxílio bolsa-atleta.

Todos os recursos são da parte reservada às emendas individuais impositivas mas que foram aglutinadas e assinadas coletivamente por todos os 13 vereadores. O PL 1.547, que institui a Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2022, deverá ser votado na próxima sessão, na segunda-feira (6).

A união dos vereadores, da situação e da oposição, na elaboração e aprovação das emendas foi o assunto mais comentado das falas dos vereadores. Ao encerrar a sessão e marca outra para a próxima segunda-feira (6), a presidente Cátia do Doro comentou esse feito inédito. “Quero deixar minha gratidão aos membros da Comissão de Finanças e Orçamento e agradecer aos vereadores, todos, pela nossa interação. Isso mostrou que estamos trabalhando (acima das divergência) pra fazer o o melhor para o povo, foi uma grande conquista”, disse

Na mesma sessão, foi concluída a votação dos projetos da municipalização do trânsito em Guaratuba e feito o julgamento das contas de 2009 da ex-prefeita Evani Justus.

Com foto e informações da Câmara Municipal de Guaratuba