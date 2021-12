Brasileiros aproveitaram a Black Weekend para comprar pacotes para Foz do Iguaçu

Fotos: Rafael Guimarães

Segundo dados da plataforma de gerenciamento de visibilidade on-line Semrush, a palavra ´viagem´ foi o termo mais buscado pelos brasileiros durante todo o período da Black Friday de 2021. Estes dados são avalizados pela grande movimentação através das redes sociais da Loumar, operadora que promoveu a Black Weekend, juntamente com empresas do setor de turismo de Foz do Iguaçu, no período de 24 a 28 de novembro.

Durante os cinco dias de ação, mais de 1 milhão de pessoas foram impactadas pelas promoções sobre os pacotes de turismo, seja pelo Instagram, Facebook e Youtube. “Nós crescemos bastante com relação a ação do ano passado. Testamos novos modelos de interações com recorde de lives ao vivo. Também levamos mais entretenimento aos nossos clientes, além da venda. Agora é seguir confiando que Foz do Iguaçu retoma de forma sólida a atividade turística, voltando aos números iguais aos de 2019”, reforça o CEO do Grupo Loumar, Marcelo Valente.

Para fazer a divulgação de hotéis, restaurantes, transfers, passeios, ingressos, atrativos, foram usadas mais de 80 horas de lives ao vivo, mescladas com informações e entretenimento. O diretor de Marketing do Grupo Loumar, Garon Piceli diz, que a cada ação comercial e marketing que se faz, a operadora consegue atingir mais pessoas e fazer com que os brasileiros decidam por viajar para Foz do Iguaçu, através dos conteúdos de qualidades disponibilizados na internet. “Nosso modo de fazer isso, é criando relacionamento com nossos clientes que chamamos de convidados. A ação da Loumar Black Weekend vem de encontro para aumentar nossa base de interessados e amigos da operadora. A final de contas, o que vale são os relacionamentos que criamos. Gostamos de fazer algo para levar informação, vender e entreter, tudo ao mesmo tempo. Nós respondemos as perguntas, oferecemos os melhores preços e condições e tudo isso com muita diversão”, destaca Garon Piceli.

A integração das empresas do setor de turismo também cresce a cada ação comercial. A Black Friday de Foz do Iguaçu não tem a função somente de oferecer valores baixos, mas também vender experiência e a qualidade dos serviços. “Nós incluímos benefícios nas diárias, como transporte do aeroporto ao hotel, drinks, algum item do cardápio, além de oferecer serviços de parceiros que estão a volta dos nossos hotéis. Nós do hotel Bogari e do Hotel Águas do Iguaçu tivemos uma promoção estendida, por quase 15 dias para dar mais tempo para que os clientes pudessem comprar suas férias em Foz do Iguaçu”, informa o gerente comercial do grupo Bella Italia, Sidiclei Moura.

Quando o diretor de marketing, Garon Piceli diz que as lives tinha bastante entretenimento, ele se referiu também a presença do comediante Alorino Jr, que fez um stand-up no lançamento da Black Weekend. Além do comediante, os especialistas da Loumar, que apresentam as lives diárias estão sempre cheios de energia e humor, despertando no espectador, o desejo de assistir a cada live e interagir de diversas formas ou momentos.

Inovação – Para receber o comediante Alorino Jr, o grupo Loumar com o apoio do Turismo Itaipu criou um cenário especifico, com toda a tecnologia necessária para fazer a transmissão ao vivo do stand-up. Alorino diz que participar da Black Weekend foi uma experiência incrível e “aprendi muito com a galera da Loumar, que são visionários, sempre fazendo eventos de qualidade, ensinando a gente que já é de palco, só que agora com formato diferente. Foi uma mistura de televisão, internet e com stand-up no palco. Isso agrega muito e coloca no currículo uma bagagem que começamos a construir durante a pandemia e vai continuar”, declara o comediante

Mala Surpresa – Em cada live commerce que a Loumar leva ao ar através das campanhas desenvolvidas ao logo de cada ano, novas ideias criativas vão surgindo. Na edição da Black Weekend 2021, uma mala foi a grande surpresa que prendeu a atenção de milhares de profissionais do turismo e público em geral. Dentro da mala poderia ter hospedagens, passeios, brindes, restaurantes, transferes ou ingressos, vendidos por valores simbólicos para quem estava on-line na plataforma que a live estava no ar. “Esta iniciativa gerou muita interação entre os espectadores e os comentários eram de dicas, de sugestões, de incentivo para quem estava sendo sorteado para ser o dono daquela mala”, comenta o especialista Guia Elmo.

Resultados – Além de superar a meta comercial, a Black Weekend movimentou as redes sociais, ampliando a audiência das redes sociais da Loumar. Apenas no Facebook foram impactadas mais de 1 milhão de pessoas. No Youtube quase 40 mil pessoas passaram pelos programas ao vivo. No Instagram 904 mil pessoas assistiram os storys ou deram like em algum material da Loumar. Esse números comprovam que a Loumar tem hoje a maior plataforma de conteúdo sobre as 3 fronteiras na internet se tornando referência quando o assunto é Destino Iguaçu.

Próximas ações – Já nesta semana a Loumar deve lançar a Semana de Foz, que tem o objetivo não só apenas de levar preços baixos em passeios em Ciudad Del Este/PY, mas também quer oferecer conteúdo de qualidade quando o assunto é compras no Paraguai.

Fonte: Silvana Canal