PF cumpre mandado de prisão em Guaratuba em ação contra tráfico internacional

Fotos: Polícia Federal

Agentes da Polícia Federal estiveram em Guaratuba para cumprir um mandado de prisão e um mandado de busca e apreensão em uma operação contra o tráfico internacional de drogas.

A Operação Manifest, realizada nesta quinta-feira (2), visa um esquema do PCC, facção do estado de São Paulo, na rota aérea Bolívia-Paraguai-Brasil.

As investigações identificaram que o esquema é formado por empresários do setor de aviação agrícola, advogados, pilotos e indivíduos ligados à facção de atuação nacional. Não foram divulgados os nomes.

Ao todo, foram 15 mandados de prisão, sendo 5 no Paraná – Guaratuba (1), Assis Chateaubriand (1), Bandeirantes (1) e Goiorê (2) – e 4 em Santa Catarina – Balneário Camboriú (1), Itajaí (1) e Navegantes (2), além de 4 no Rio Grande do Sul (Vacaria (2), Passo Fundo (1) e Carazinho (1) – 1 em Ferraz Vasconcelos/SP e 1 em Ponta Porã/MS.

Também houve 30 mandados de busca em Guaratuba e outras 15 cidades nos estados do Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Roraima e no Distrito Federal. Também são executadas ordens judiciais para bloqueio de imóveis e contas bancárias, sequestro e apreensão de dez aeronaves e outros veículos e bens que estiverem em poder do grupo.

A operação foi coordenada pela Delegacia de Polícia Federal em Caxias do Sul (RS). As investigações iniciaram em dezembro de 2020 a partir de um acidente aéreo ocorrido no município gaúcho de Muitos Capões. Na oportunidade, o avião utilizado para transportar a droga sofreu avarias no momento do pouso e permaneceu escondido, em meio à plantação, por cerca de uma semana.

Os crimes identificados, até o momento, são tráfico internacional de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro.