Dois homens são mortos durante operação policial em Matinhos

Fotos: Sesp PR

Dois homens foram mortos durante uma operação policial realizada na manhã desta segunda-feira (6), em Matinhos. Segundo a Agência Estadual de Notícias, do Governo do Paraná, as mortes ocorreram “em um confronto com as equipes policiais”. Um dos mortos era alvo de mandado de prisão.

A Operação Sambaqui foi coordenada pelo Batalhão de Polícia de Choque da Polícia Militar e contou com a participação da Polícia Civil de Matinhos.

Havia 33 mandados de busca e apreensão para serem cumpridos, sendo 16 deles também mandados de prisão. No total foram presas 19 pessoas, sendo algumas delas por flagrante. Também houve a apreensão de cerca de R$ 300 mil em dinheiro, de cinco armas e de uma grande quantidade de drogas.

Todo o material foi encaminhado, juntamente com os presos, à Delegacia de Polícia Civil de Matinhos.