Acompanhe a vacinação contra a covid-19 em Guaratuba

Toda a população acima de 12 anos que ainda não tomou a 1ª dose da vacina contra a covid-19 deve procurar a Central de Vacinação instalada.

Dose de reforço – Todas as pessoas que tomaram a 2ª dose até o final de julho já podem se dirigir à Central de Vacinação, também sem necessidade de fazer agendamento.

A Central está instalada no Ginásio do Parque Municipal do Canela-Piçarras, das 8h às 11h30 e das 13h30 às 20h.

Quem tomou a vacina Janssen ainda deve aguardar para tomar a mesma vacina no reforço.

*Não esqueça da carteirinha de vacinação, um documento com foto, CPF ou cartão SUS.