Câmara de Paranaguá aprova tarifa zero no transporte coletivo

Publicação feita pelo prefeito no Facebook

Por 14 votos a 3, os vereadores de Paranaguá aprovaram o projeto de lei que institui a tarifa zero no transporte coletivo urbano do município.

Foram incluídas 8 emendas ao Projeto de Lei Complementar nº 344/2021, do prefeito Marcelo Roque – 11 emendas foram reprovadas.

O projeto ainda deverá ser votado em segundo turno. Após a aprovação e sanção pelo prefeito – que pode vetar algumas das emendas – a prefeitura fará um cadastro dos usuários.

A gratuidade será custeada por contribuição das empresas, que vão pagar R$ 50,00 por cada funcionário, e pela venda de publicidade nos ônibus. “Conforme a lei aprovada, a tarifa zero é acessível prioritariamente a todos os munícipes de Paranaguá mediante cadastro prévio, bem como àqueles que, munícipes ou não, exerçam suas atividades laborativas nas circunscrições geográficas do Município, caso em que não ficam dispensados do cadastro prévio”, diz a prefeitura no site oficial.

Nas redes sociais, o prefeito comemorou a aprovação e disse que vai colocar mais ônibus funcionando. Respondendo um comentário, disse que claro que os motoristas não vão perder o emprego: “Aliás vão colocar mais ônibus automaticamente vão ter que contratar mais gente”, publicou. “Contaremos com mais qualidade com ônibus novos com linhas alternadas. Sabemos a realidade atual com ônibus lotados, linhas faltando, entre outras questões e tudo isso foi pensado e discutido, colocado no papel para gerar maior conforto para a população parnanguara no transporte coletivo”, afirmou Marcelo Roque no site oficial.

De acordo com a Prefeitura, o prazo de implantação da tarifa zero é de 90 dias.

Confira o projeto de lei original, sem as emendas aprovadas: