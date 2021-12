Concurso público de Guaratuba terá operários, motoristas e serviços gerais

O próximo concurso público da Prefeitura de Guaratuba, que deve ser realizado em 2022, vai incluir vagas para operários, motoristas e auxiliares de serviços gerais. Os cargos haviam sido extintos no atual Plano de Cargos e Salários feito antes do concurso anterior – Lei 1.530, de 2013.

A notícia foi dada pelo prefeito Roberto Justus em um vídeo gravado no final da sessão da Câmara de Vereadores desta segunda-feira (6). No vídeo, o prefeito explica porque o seu líder na Câmara, vereador Felipe Huning de Carvalho Puff votou contra um requerimento da vereadora Edna Castro, apresentado na mesma sessão, e que pediu a retomada dos cargos. O requerimento acabou aprovado com o votos dos demais vereadores

“Porque ele votou contra: porque eu não vou atender o ofício da vereadora Edna Castro, na medida que eu vou atender o pedido do vereador Felipe que fez antes que ela (…) mais de mês que nós estamos conversando”, disse o prefeito. “No começo da conversação sobre o concurso foi pedido”, disse Puff.

Assista: