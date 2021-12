Operação prende envolvidos em homicídios no Litoral

Policiais militares e civis realizaram, na manhã desta quinta-feira (8), mais uma ação contra envolvidos nos homicídios que ocorreram no Litoral nos últimos dias.

A Operação Integração resultou na prisão de cinco pessoas e na apreensão de armas, drogas, dinheiro e outros objetos.

No final da tarde, mais uma pessoa foi presa, uma mulher relacionada aos mesmos crimes.

Crimes – Os crimes ocorreram nos dias 29 e 30 de novembro, em Paranaguá, no Litoral do Paraná.

No dia 29, um adolescente, de 14 anos, foi morto a tiros. Na mesma ocasião, outras três pessoas, de 12, 17 e 21, foram atingidas, mas sobreviveram. De acordo com as investigações, os homicídios têm relação com o tráfico de drogas.

Ainda no mesmo dia, outras duas pessoas, de 20 e 29 anos, foram mortas a tiros. Já no dia 30, uma quarta vítima foi morta da mesma maneira, no bairro Porto dos Padres, também em Paranaguá.

Guaraqueçaba – Na localidade de Salto Morato, em Guaraqueçaba, por volta das 7h, equipes especializadas do 9º Batalhão de Polícia Militar – Rotam (Rondas Ostensivas Tático Móvel) e Ali (Agência Local de Inteligência) – conseguiram localizar e prender dois homens suspeitos de terem envolvimento no assassinato de dois adolescentes, há poucos dias, em Paranaguá.

Os suspeitos foram rastreados e encontrados escondidos em uma casa situada próximo à PR 405. No endereço, os policiais também encontraram e apreenderam um revólver calibre 32 e 4 buchas de cocaína (8 g).

Após a prisão, os detidos foram encaminhados diretamente para a 7ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Antonina.

Paranaguá – Já nas primeiras horas do dia, policiais civis da 1ª SDP (1ª Subdivisão Policial) efetuaram a prisão de três pessoas em Paranaguá. A quarta prisão ocorreu no final da tarde, após a operação.

Nas investigações sobre uma morte ocorrida recentemente no bairro Jardim Esperança, foram obtidos elementos que comprovaram o envolvimento dos alvos da ação, na morte de Ygor Soares de Oliveira, de 20 anos, executado com tiros na cabeça, no Jardim Esperança, na frente do Centro de Iniciação ao Esporte João Hélio Alves.

As prisões aconteceram no bairro Vila Garcia, e também resultaram na apreensão de várias porções de cocaína, maconha e crack, bem como no confisco de dinheiro, celulares, de uma balança de precisão, de uma máquina de contar cédulas, de uma pistola calibre 9 milímetros, e de materiais utilizados para preparar e embalar os entorpecentes com o fim de comercialização.