EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

A AMBEN – Associação dos Moradores dos Bairros Eliane e Nereidas, com sede no Salão Paroquial da Igreja Católica São Luiz Gonzaga, situado na Rua México, nº 231- 315, bairro Nereidas, por intermédio de sua Diretoria, devidamente representada pelo Presidente Sr. Israel Montesuma Oliveira, CONVOCA, por meio do presente edital, todos os Associados para a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada:

Data:12/12/2021 (domingo)

Horário: 18h00 com metade dos associados cadastrados em primeira convocação e, em segunda convocação, às 18h30, com qualquer número de presentes

Local: Sede da Associação – Rua México, nº 231- 315 (esquina com a Rua Maria Elisa), Bairro Nereidas

Ordem do dia:

Resposta da pesquisa missão, valores e identidade da Associação. Apresentação do ciclo de palestras, cursos e workshops para a comunidade. Esclarecimentos e deliberações sobre as ações da Diretoria. Qualquer outro assunto de interesse social.

Ressalte-se que estarão impedidos de tomar parte nas deliberações da Assembleia Geral Ordinária todos aqueles que se encontrem em débito com suas obrigações associativas.