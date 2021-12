Motorista atinge criança e foge em Guaratuba, informa TVCI

Foto: TVCI

No início da noite desta última quinta-feira (9), um homem fazia manobras perigosas em uma BMW, na avenida Visconde do Rio Branco, em Guaratuba, quando perdeu o controle e colidiu contra uma borracharia, atingindo uma criança. A notícia é da TVCI. Leia:

Segundo relato de testemunhas às equipes policiais, o motorista acabou atingindo uma menina de apenas 7 anos, prensando a criança contra a parede do estabelecimento. A vítima foi encaminhada ao Pronto Socorro com ferimentos graves na região pélvica e também com dores nas pernas.

A criança que estava consciente e relatava estar sentindo muitas dores. A menina recebeu os primeiros atendimentos ainda no Pronto Socorro, mas precisou ser encaminhada ao Hospital Regional do Litoral, em Paranaguá, devido a gravidade dos ferimentos. A equipe médica do hospital relatou que apesar da gravidade do acidente, a vítima não corre risco de vida.

O condutor que ocasionou o acidente, ao perceber que havia atingido uma criança, fugiu do local.

Fonte: TVCI