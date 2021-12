Matinhos tem Feira e programação de Natal na Praça Central

Uma celebração religiosa e a Feira de Natal marcam o início das atrações natalinas na Praça Central de Matinhos nesta sexta-feira (10).

A partir das 19h, será celebrada uma missa na Paróquia São Pedro. Também haverá a abertura da Feira de Natal, onde os moradores e turistas vão poder encontrar o melhor do artesanato local.

A missa e a feira são algumas das atrações do Natal Encantado. Até a véspera de Natal, uma programação especial movimenta a Praça Central de Matinhos. A Feira de Natal vai até o dia 24, sempre das 19 às 23 horas.

A grande novidade é o show de luzes e cores com projeção em 3D na Igreja de São Pedro. As atrações para os moradores e turistas que vão movimentar a Praça Central de Matinhos até o dia de Natal serão as seguintes: