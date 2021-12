Pontal do Paraná realiza corrida e caminhada dos 26 anos

Em comemoração ao aniversário de fundação do município acontece a Corrida dos 26 anos de Pontal do Paraná que será realizada no dia 19 de dezembro (domingo).

O município foi criado pela Lei Estadual Nº 11.252, de 20 de dezembro de 1995.

A corrida é promovida pela Triativa Eventos em parceria com a Secretaria Municipal de Esportes, Cultura, Lazer e Juventude. A primeira largada será às 6h30, em frente ao futuro Centro de Eventos do balneário Marissol.

Haverá corrida e caminhada com 5 KM e a corrida de 10 KM.

As inscrições podem ser feitas até o dia 14 pelo site www.triativaeventos.com.br (https://www.triativaeventos.com.br/prova/corrida-pontal-do-parana/500)