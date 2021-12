Obras e mau tempo causam fila no ferry boat, explica concessionária

A concessionária da travessia por ferry boat na baía de Guaratuba divulgou nota nesta manhã para explicar a demora na fila ocorrida na tarde de ontem. De acordo com a empresa, a espera para embarque na margem norte (Prainha) foi de aproximadamente 1h40.

“BR Travessias Ltda informa que às 15h desta quinta-feira (9/12), devido às condições do tempo, com registro de ventos fortes, e ao fato de uma das pontes de acesso aos flutuantes ainda se encontrar em obras, o piloto da balsa de nome Vitória encontrou dificuldade em atracar para o desembarque de veículos e passageiros”.

A empresa acrescenta que enquando tentava refazer a manobra, o piloto acionou a empresa e solicitou apoio de outra embarcação. “A gerência operacional orientou o piloto a aguardar e enviou o ferry boat Nhundiaquara para o suporte”.

De acordo com a BR Travessias, a balsa Vitória voltou a navegar sem que fosse necessário reboque. “Durante toda a manobra, até o atraque, o Nhundiaquara, vazio, permaneceu navegando a uma distância segura, porém razoável para, se necessário, auxiliar a balsa na aproximação do atracadouro”.

“Toda a operação ocorreu em segurança, perfeitamente orientada pelo operacional da empresa. Não houve operação de transbordo. A Vitória atracou e os veículos desembarcaram sem qualquer dano.”

“BR Travessias reitera a informação de que as obras na ponte (trapiche), que têm previsão de conclusão em cerca de oito dias, além do movimento das marés, estão por trás desses contratempos que envolvem a dificuldade no atraque da balsa (de maior porte) o que leva o piloto a refazer a manobra”.