Operação Verão de esporte nas praias começa no dia 29

Foto: Esporte PR

Começam no dia 29 de dezembro e vão até 30 de janeiro as atividades de esporte e o lazer do verão em Guaratuba, Matinhos, Pontal do Paraná, Ilha do Mel, Antonina, Morretes, Guaraqueçaba e o Noroeste do Estado (Porto Rico e São Pedro do Paraná).

Neste verão, a expectativa do governo estadual é realizar mais de 350 mil atendimentos, entre atividades de esporte, de lazer e recreação, além dos eventos. A Superintendência Geral do Esporte trabalha com um quadro de 250 profissionais e acadêmicos das áreas de Educação Física, Turismo, Enfermagem e Comunicação, somando as equipes de arbitragem, artistas circenses, alimentação, transporte e coordenação da Superintendência Geral do Esporte. Eles chegam dois dias antes, no dia 27, para montar as estruturas.

A estrutura do Verão Paraná – Viva a Vida contará com palco, estande de atendimento para guarda de materiais recreativos para empréstimo, tenda para atividades infantis, quadra de esporte (futebol de areia, beach tennis, voleibol de areia, futevôlei e basquetebol 2×2), arena esportiva, muro de escalada e tirolesa. Para esse ano uma novidade é a futmesa, que também fará parte da programação.

Durante o projeto, os veranistas poderão participar de aulas de ginástica aeróbica, ginástica maluca, ginástica de ritmos, aula de alongamento, caminhadas orientadas, equipe de avaliação física, atividades recreativas e esportivas. O coordenador do projeto Verão Paraná para o esporte, Mauro Cachel, ressalta que ainda haverá pontos de informações turísticas e ações educativas.

Nesta temporada também ocorrerão eventos esportivos e de lazer que farão parte do calendário da etapa litoral dos Jogos de Aventura e Natureza. Entre eles, cross games, basquetebol 3×3, futebol americano, futebol freestyle, vôlei de praia, futmesa, festival das águas, motocross e BMX freestyle. Além das competições de destaque, como Cross Game, Futebol das Estrelas, Brasileiro de Hand Beach, Paranaense de Beach Soccer, Paranaense de Futvolei, Aquathlon e Mundial de Beach Tennis.

Em fevereiro, as atividades esportivas continuam nos finais de semana, entre os dias 05 e 20, na Arena Caiobá, em Matinhos.

SAÚDE – O Verão Paraná seguirá todos os protocolos sanitários de acordo com o decreto vigente, sempre orientando os veranistas e moradores locais para o uso da máscara, higienização das mãos e os cuidados com a aglomeração desnecessária. Todos os profissionais e acadêmicos que atuarão nas areias do Litoral apresentarão o comprovante de vacinação contra a Covid-19 e também serão testados.

O projeto Verão Paraná – Viva a Vida é uma ação integrada do Governo do Paraná e as ações esportivas e recreativas são realizadas por meio da Superintendência Geral do Esporte, com apoio das prefeituras.

Início das atividades nas areias: 29 de dezembro

Data: 27 de dezembro de 2021 a 30 de janeiro de 2022.

Horários 8h às 12h e 15h às 19h.

Locais:

Guaratuba, na Praia do Cristo.

Matinhos, na Praia de Caiobá.

Pontal do Paraná, nos balneários de Praia de Leste, Ipanema e Shangri-lá.

Paranaguá, na Ilha do Mel.

Antonina.

Morretes.

Guaraqueçaba.

Porto Rico.

São Pedro do Paraná.