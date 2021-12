Sanepar realiza obras para não faltar água na temporada

Reservatórios modulares foram instalados em Guaratuba e em Pontal do Paraná (Foto: Sanepar)

A Sanepar realiza obras para suprir a demanda do verão no Litoral. Em Guaratuba, a empresa espera concluir nesta quarta-feira (15) o reforço no abastecimento de água no bairro Mirim, que em períodos de maior consumo, como ocorre na temporada, costuma ficar desabastecida por baixa pressão.

Para reverter essa situação, a Sanepar está instalando um equipamento chamado booster, que tem uma bomba que aumenta a pressão da água, e também está assentando 900 metros de tubulação de grande diâmetro (DN 250) que vai levar água exclusivamente para o Mirim.

Outra medida em Guaratuba foi a substituição de 600 metros de rede na saída da estação de tratamento por uma tubulação de ferro dúctil, mais resistente, a fim de evitar rompimentos na temporada.

Maior reservação – A Sanepar reforçou a capacidade de reservação de água nos últimos anos e fez melhoria em reservatórios do Litoral. A atual capacidade de reservação em Matinhos, Morretes, Pontal, Guaratuba e Guaraqueçaba é em torno de 39 milhões de litros de água. Durante a temporada, entrarão em operação cinco reservatórios modulares, do tipo contêiner, com capacidade de 70 mil litros cada um, um aumento de 350 mil litros.

Essas unidades atenderão as áreas mais distantes dos centros de distribuição de água. Os equipamentos são móveis e possuem conjunto motobomba, que pressuriza melhor a rede, e podem ser reabastecidos por caminhão-pipa.

Além disso, foram contratados 15 caminhões-pipa que ficarão disponíveis para reforços emergenciais na região. Também serão instalados 29 geradores de energia que podem manter a operação do abastecimento mesmo que haja queda no fornecimento de energia.

Morretes – Nesta última semana foi concluída a interligação da nova adutora ao sistema de abastecimento de Morretes. Com extensão de 6,2 quilômetros, a nova tubulação irá levar água tratada da Estação Iporanga até a região central da cidade, substituindo a antiga adutora. A estação de tratamento também teve a implantação de um desarenador, que contribui para manter a produção de água e evitar interrupções no sistema nos dias de turbidez elevada do rio.