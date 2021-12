Pontal do Paraná promove shows e eventos para comemorar 26 anos

O município de Pontal do Paraná comemora 26 anos de fundação no próximo dia 20 de dezembro. Nesta semana, o prefeito Rudão Gimenes em entrevista coletiva relatou a série de eventos que acontecerão nos próximos dias.

Serão apresentações musicais, torneios esportivos, casamento comunitário, desfile, caminhada ecológica entre outros.

No dia 19 (domingo), a dupla sertaneja Munhoz e Mariano fará um show aberto no Centro de Eventos, uma área de 12 mil metros quadrados que foi desapropriada pela prefeitura no balneário Marissol e está recebendo uma estrutura para se tornar um local próprio para shows e eventos.

“O grande evento que queremos divulgar é o show nacional para inaugurar o nosso espaço de eventos. Iniciaremos com bandas da nossa cidade e para encerrar a noite, Munhoz e Mariano. E faremos um parabéns para o município com show aberto para a população. Desta forma as pessoas vão compartilhar conosco o aniversário da cidade mais nova do litoral”, disse o prefeito.

Rudão também falou sobre os eventos do dia do aniversário (segunda-feira), que será feriado. “No dia 20 de dezembro pela manhã faremos um desfile cívico com benção ecumênica e corte de um bolo de 26 metros.”

Programação 26 anos de Pontal do Paraná:

Sexta-feira, dia 10: Lançamento do livro “Litoral com Arte” Local: Centro de Capacitação em Praia de Leste às 19h.

Sábado, dia 11: Torneio de Tiro com Arco. Local: Câmara Municipal no Balneário Pontal do Sul às 9h. No período da noite, às 20h, Coral Canto no Auditório do Primavera.

Domingo, dia 12: Torneio de Taekwondo. Local: Amatuzzi no Balneário Shangri-lá às 9h com exame de faixa e às 13h inicia o torneio.

Semi finais do Campeonato Pontalense séries A e B.

Terça-feira, dia 14: Premiação Conhecendo Pontal. Local: Câmara Municipal, às 18h30.

Quinta-feira, dia 16: Cidadão Honorário na Câmara Local: Auditório do Balneário Primavera, às 19h.

Sábado, dia 18: Caminhada Ecológica em Pontal do Sul. Local: na Estrada Velha. Concentração às 7h30, com saída às 8h.

Domingo. dia 19: Corrida de Rua 5 km e 10 km. Local: Carmery.

Também no dia 19, Campeonato Sul Brasileiro Muay Tay. Local: Associação Banestado às 16h. Show com a dupla Munhoz e Mariano. Abertura do show com as duplas Jean e Ruan, Os Baladeiros, Cristiano Teixeira, Renan Mariano e Grupo Toque Suave. A partir das 19h no balneário Marissol. Acontecerão também as finais do Pontalense A e B.

Segunda-feira. dia 20: Desfile Cívico com Benção Ecumênica. Terá também entrega de comendas e um bolo de 26 metros com medalhinhas. Local: Amatuzzi, em Shangri-lá às 9h. A partir das 13h começam os Jogos da Integração dos Servidores na Associação Banestado, em Praia de Leste. A partir das 19h acontece o Casamento Comunitário. Local: Ginásio Escola Amatuzzi.

Fonte : Prefeitura de Pontal / Rafaela Takiguchi – Foto: Cesar Ramires