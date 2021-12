Governo lança campanha de turismo interno no Paraná

Serra do Mar – Foto: Denis Ferreira Netto

A Paraná Turismo lançou a campanha “Paraná para o Paranaense”, como parte do Projeto de Retomada do Turismo, elaborado em três etapas desde 2020.

Oito vídeos serão veiculados nos intervalos das programações dos canais abertos de televisão e nas redes sociais. Eles mostram os atrativos paranaenses, suas belezas naturais e a infraestrutura para recepcionar turistas.

“O Paraná tem procurado trabalhar na formulação dos seus roteiros e produtos turísticos, porque o turista vai onde tem infraestrutura, produtos, e onde é bem atendido”, afirmou o secretário estadual do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, Márcio Nunes, durante o lançamento, na quinta-feira (9);

“O turismo era um setor que vinha apresentando um crescimento em torno de 10% ao ano e, por isso, foi um dos setores que mais sentiu os impactos financeiros negativos da pandemia”, afirmou o secretário.

Os vídeos foram produzidos pela Paraná Turismo, com apoio do Ministério do Turismo. O valor do convênio com o governo federal soma R$ 500 mil, sendo R$ 12 mil de contrapartida estadual. Também foram criados materiais para veiculação em rádios, mapas e folders.

“A intenção é que os paranaenses sintam vontade de conhecer os atrativos turísticos do Estado”, destacou o diretor de Marketing e Inovação da Paraná Turismo, Irapuan Cortes.

RESULTADOS – Os resultados esperados com a campanha são o reaquecimento da economia do setor; o fortalecimento e a ampliação da oferta de produtos turísticos paranaenses; maior visibilidade das 15 regiões turísticas para o próprio paranaense; e a geração de novas redes e produtos consolidados.

VÍDEOS – Os vídeos serão veiculados até o mês que vem nos canais abertos da televisão, visando o período de férias de muitos paranaenses. Serão 129 inserções com abordagem nas opções turísticas de destinos próximos aos mercados emissores e grandes polos, como Curitiba, Ponta Grossa, Londrina, Maringá, Umuarama, Campo Mourão, Toledo, Cascavel, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Pato Branco e Guarapuava.

A campanha também será mostrada nas rádios e mídias sociais, como Instagram, Facebook e YouTube. O conteúdo fala de roteiros turísticos em todas as modalidades, como turismo de natureza, religioso, rural, ecoaventura, cachoeiras, Litoral e praias artificiais, entre outros.

Segundo a turismóloga da Paraná Turismo, Priscila Cazarin Braga, esse material de divulgação faz parte do projeto de retomada do turismo, assinado no final do ano passado para incentivar a retomada do turismo em curtas distâncias.

“São vídeos localizados, então as TVs do interior do Estado passarão as opções do seu entorno, valorizando sua própria identidade e produtos locais e, principalmente, dando visibilidade às regiões turísticas do Estado”, disse.

RETOMADA – O Plano de Retomada do Turismo foi desenvolvido a partir de tendências mundiais, que indicavam como prioritárias as viagens de curta distância, em um raio de 200 km do polo emissor, com destaque para o turismo em áreas naturais, experiências autênticas e em grupos familiares.

Os trabalhos tiveram apoio de diversas instituições, com pesquisas de sondagens de impacto e a campanha “Não Cancele, Remarque”; adesão ao Selo do Turismo Responsável e Manuais de Conduta Segura (protocolos sanitários); e a campanha publicitária para o turismo estadual com foco no “Paraná para o Paranaense”.