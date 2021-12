Balanço de 2021 mostra redução de crimes em Guaratuba

O delegado Leandro Stábile, titular da 8ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Guaratuba, apresentou, no último dia 6, na Tribuna Livre da Câmara de Vereadores, os indicadores da segurança pública no município em 2021.

O delegado demonstrou que houve redução em todos os índices de violência e criminalidade em 2021. Também informou que o foco principal é momento está sendo o combate aos crimes ambientais – que, na causa, inclui invasão e grilagem de terras. “Hoje, a atuação da Polícia Civil está focada neste tipo de crime. Nós estamos aumentando a atuação nessa área, buscando identificar que são os autores e responsáveis pela degradação ambiental. Nosso objetivo ano que vem é ser mais incisivos do que fomos este ano. Neste ano tiveram mais de 150 procedimentos apurando este tipo de situação, ano que vem pretendemos fazer mais do que isso”.

No balanço de 2021, o número de homicídios teve uma redução, até agora, de 47%. Em 2020, de acordo com os dados oficiais do início de dezembro, foram mortas 10 pessoas em Guaratuba, contra 19 em 2020 e 11 em 2019, que havia sido o ano menos violento registrado recentemente.

O número de furtos (quando não violência) caiu de 1.170 em 2019 e 980 em 2020, e para 790até o início de dezembro. Os roubos (quando há ameaça), de 179 (2019), 154 (2020) para apenas 100.

De acordo com o delegado, alguns tipos de crimes são difíceis de combater e os registros mostram que não houve mudanças. “O tráfico é gravíssimo, mas é um crime quase impossível de se combater apenas na seara da Segurança Pública”, disse. “O tráfico se combate com políticas públicas, mas isso é algo que foge da mão da polícia: a polícia trabalha só com o remédio e não com a vacina”.

Outro é a violência contra mulher, que apesar das campanhas de educação e conscientização, os números das medidas protetivas não diminuem: 254 (2019), 277 (2020) e 267 (2021). Por conta disso, fez um apelo aos vereadores para a criação de políticas públicas para proteção à mulher e afirmou que a Polícia Civil está à disposição para auxiliar no que for possível.

Leandro Stábile encerrou com elogio à parceria com a Polícia Militar e afirmou que o trabalho da Secretaria Municipal de Segurança Pública é referência no estado: “não se compara com nenhum outro município no Paraná”.