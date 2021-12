Preso em Guaratuba com carro roubado era procurado por homicídio

Três homens foram presos pela Polícia Militar na manhã deste domingo (12), no bairro Cohapar, em Guaratuba. Um deles era procurado por homicídio.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, às 9h30, a Central de Operações Policiais Militares (Copom) emitiu comunicado informando que um veículo VW Gol de cor vermelha, do município de Palmeira, Paraná, com alerta de furto ou roubo, havia entrado em Guaratuba pela PR 412.

O automóvel acabou sendo estacionado em frente a uma residência na rua Porecatu, no Cohapar com três homens dentro.

Durante a abordagem, no interior do Gol, os policiais militares localizaram e apreenderam uma pistola da marca Taurus, calibre .40, com numeração suprimida, dois carregadores contendo 21 munições .40 intactas, 8 frascos de anestésicos, 18 gramas de maconha e R$ 381 em dinheiro.

Contra um dos ocupantes do veículo, um homem de 36 anos, havia um mandado de prisão em vigor, expedido pela Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Curitiba para cumprimento de pena por homicídio. Ele e os outros dois, de 28 e 39 anos de idade, foram presos e levados à Delegacia da Polícia Civil.