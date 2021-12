WhatsApp com múltiplos usuários é possível?

O WhatsApp convencional, usado de forma pessoal, não possui nenhum recurso para múltiplos usuários. Nem o WhatsApp GB que é um aplicativo não oficial, modificado para trazer mais funcionalidades, possui um recurso desse tipo.

Vale ressaltar que a utilização do WhatsApp GB não é recomendada. O uso deste aplicativo pode trazer riscos para sua segurança e privacidade.

No entanto, a versão do WhatsApp Business possui um recurso para múltiplos usuários. WhatsApp com múltiplos usuários é possível na versão Business.

WhatsApp com múltiplos usuários e o WhatsApp Business

O WhatsApp Business é uma versão do aplicativo para pequenas e médias empresas manterem comunicação otimizada com clientes, parceiros e fornecedores. O uso do aplicativo ainda é gratuito.

Portanto, mesmo que não tenha um recurso de WhatsApp com múltiplos usuários na versão pessoal, já com o WhatsApp Business é possível.

O WhatsApp Business ganhou muita popularidade no Brasil e na Índia. Cerca de 80% das empresas brasileiras e indianas utilizam alguma versão do WhatsApp para realizar a comunicação com clientes.

Essa estatística só revela quanto o WhatsApp é uma ferramenta de atendimento ao cliente atrativa. Portanto, o WhatsApp Business é ainda mais, já que ele traz mais funcionalidades voltadas apenas para negócios.

Como Usar o WhatsApp Business?

Para utilizar o WhatsApp Business é só realizar o download no Google Play Store (para Android) ou no App Store (para iOS). Depois de instalar no seu celular, será necessário vincular sua conta a um número de telefone. Não pode ser o mesmo número que você utiliza em seu WhatsApp pessoal.

Dessa forma, o WhatsApp com múltiplos usuários ficará disponível para você através da versão Business. Além disso, esse aplicativo oferece outras vantagens como:

Colocar informações comerciais como e-mail, site, horário de funcionamento e localização da empresa;

Criar mensagens automáticas de saudação e ausência;

Criar um catálogo virtual com produtos;

Disponibilização de estatísticas que ajudam você a otimizar e melhorar o atendimento ao cliente;

Entre outros.

O WhatsApp Business com múltiplos usuários é outro recurso vantajoso. Com ele, até quatro celulares podem utilizar a mesma conta comercial. Isso significa que mais de uma pessoa com a mesma conta poderá atender clientes de uma empresa.

Essa vantagem possibilita mais rapidez no atendimento e mais disponibilidade de atendentes mesmo para uma empresa pequena ou média. Vale muito a pena investir em WhatsApp Business com múltiplos usuários para uma empresa que tem mais de uma pessoa responsável pelo atendimento.

Assim, cada um pode logar em um celular diferente na conta da mesma marca. Isso só agrega velocidade e otimização de tempo no atendimento de clientes, parceiros e fornecedores.

Para utilizar o WhatsApp Business você vai precisar de uma plataforma de atendimento que oferece essa integração. Há várias empresas que são autorizadas legalmente pelo WhatsApp para oferecer esse serviço.

Vale ressaltar que há empresas atuando no mercado não autorizadas pelo WhatsApp. Isso traz riscos para a segurança dos dados de seus clientes e até informações trocadas em conversas.

Portanto, para utilizar WhatsApp com múltiplos usuários, procure uma empresa homologada pelo WhatsApp para não correr nenhum risco. Esse é o primeiro passo mais importante.