Orquestra Sinfônica do Paraná encerra o ano com concerto em Guaratuba

Orquestra Sinfônica do Paraná encerra o ano com concerto em Guaratuba

Foto: José Fernando Ogura/AEN

No próximo domingo (19), às 19h, a Orquestra Sinfônica do Paraná se apresenta na Praça Central de Guaratuba. O concerto, organizado pela Secretaria Municipal da Cultura e do Turismo, será ao ar livre e gratuito.

A apresentação integra as festividades de Natal da cidade. A OSP fará parte de uma história de Natal, embarcando em uma aventura ao lado de uma princesa encantada. O concerto é indicado para adultos e crianças de todas as idades.

A regência fica nas mãos de Alexandre Brasolim. Maestro e arranjador musical, ele também integra a Orquestra Sinfônica do Paraná como violinista. Entre as músicas que serão apresentadas estão alguns clássicos natalinos como White Christmas e Noite Feliz.

Orquestra Sinfônica do Paraná em Guaratuba

Data: domingo, 19 de dezembro

Horário: 19 horas

Local: Praça Central de Guaratuba

Fonte: Agência Estadual de Notícias