Guaratuba destaca crônica vencedora em concurso de Pontal do Paraná

Na noite da última sexta-feira (10), aconteceu a premiação e lançamento do livro do 1º Concurso Literário – Fotográfico “Litoral com Arte”, promovido pela Prefeitura de Pontal do Paraná. A capa traz o Pico de Matinhos, em foto vencedora do mesmo concurso.

Na categoria Crônicas, Marcio Davie Claudino da Cruz, de Guaratuba, ficou em 1º lugar com o texto “As glórias e as pulgas do fracasso” e a jornalista Grazi Eurich, da Secretaria da Cultura e do Turismo do município, destacou o feito.

Também publicou uma foto com a primeira página do texto premiado e dá para ler o início do texto. Para ler o restante, o livro Litoral com Arte está disponível para empréstimo na Biblioteca Pública Municipal.

O concurso foi realizado pela Prefeitura de Pontal do Paraná, através da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer, Cultura e Juventude.

O livro resultante do concurso também traz poesias, contos e fotografias dos ganhadores da primeira edição.

A bibliotecária Marlene Wolff e a diretora Debura Carvalho participaram da solenidade representando o município de Guaratuba e a Secretaria Municipal e receberam das mãos do secretário Municipal de Esportes, Cultura, Lazer e Juventude de Pontal do Paraná, João Carlos Marcon, uma edição do livro para a Biblioteca Municipal.

Nas fotos com as representantes de Guaratuba, também está o secretário de Turismo de Pontal do Paraná, Gilberto Keserle.