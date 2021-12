Marinha anuncia início da Operação Verão 2021-2022

A Marinha do Brasil anuncia a Operação Verão 2021-2022 com aumento da fiscalização do tráfego aquaviário (AFTA), como acontece todos os anos, entre dezembro e março. No Estado, o trabalho é realizado pela Capitania dos Portos do Paraná, com sede em Paranaguá.

“Navegue Seguro: a nossa melhor escolha” é o slogan desta operação. Além das ações de fiscalização, “a ideia é criar um diálogo com a sociedade civil brasileira, principalmente, com as comunidades marítima e náutica, divulgando a Operação por meio da produção de conteúdo educativo para diferentes mídias, tais como material gráfico, audiovisual, spots de rádio, dentre outros materiais publicitários desenvolvidos para a campanha”, informa a Marinha.

No verão passado, apesar da pandemia, a Operação Verão 2020-2021 alcançou, em âmbito nacional, um total de mais de 50 mil abordagens e aproximadamente 4.000 notificações de infração, que culminaram em cerca de 600 apreensões de embarcações em vias marítimas, lacustres e fluviais.

Segundo levantamento da Diretoria de Portos e Costas (DPC), as infrações que mais chamam a atenção durante as ações de fiscalização são: condução de embarcação por pessoa não habilitada; documentação da embarcação incompleta ou vencida; falta de material de salvatagem (coletes, boias, extintores de incêndio, entre outros); excesso de lotação da embarcação, consumo de bebida alcoólica durante a condução, e más condições de navegabilidade das embarcações. O material ainda será divulgado.

Pensando nisso, mesmo ciente das peculiaridades de cada um dos estados brasileiros, a campanha publicitária da “Operação Verão” deste ano tomou como base o Decálogo de Segurança da Navegação (os 10 mandamentos da Segurança da Navegação), para que todos, uma vez conscientes de suas responsabilidades, seja como condutor ou passageiro, escolham sempre navegar com segurança:

1) Conduza sua embarcação com prudência para evitar acidentes;

2) Se beber, passe o timão para alguém habilitado;

3) Mantenha a distância dos banhistas para evitar acidentes;

4) Mantenha os extintores de incêndio dentro da validade;

5) Tenha coletes salva-vidas para todos a bordo;

6) Tenha a bordo o material de salvatagem prescrito pela Capitania;

7) Faça a manutenção correta da sua embarcação;

8) Ao sair, informe o seu plano de navegação ao iate, marina ou condomínio;

9) Respeite a vida, seja solidário, preste socorro;

10) Não polua nossos mares e rios.