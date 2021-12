Arteris anuncia interdição na BR-101 em Garuva e depois cancela

Restrição de tráfego é necessária para manobra dos guindastes e posicionamento das vigas (foto: Arteris Litoral Sul)

A concessionária Arteris Litoral Sul anunciou nesta quinta-feira (16), que haveria interdição do trânsito no km 6,9 da BR-101, em Garuva-SC, entre às 22h da noite e às 06h da manhã do dia seguinte (sexta-feira, 17).

O motivo era o lançamento das vigas e lajes, que compõem a estrutura da nova passarela em obras no local.

Por volta das 18h anunciou o cancelamento da operação pelo Twitter:

“Por motivos operacionais, foi cancelada a intervenção prevista para acontecer entre às 22h de hoje (16) e às 06h da manhã desta sexta-feira (17), no km 6,9 da BR-101/SC, em Garuva. Com isso não haverá interdição no trecho.

“Avisaremos em breve sobre as novas datas.”

As obras de construção da passarela em Garuva foram iniciadas no primeiro semestre deste ano – e devem ser concluídas em fevereiro de 2022, informou inicialmente a empresa.