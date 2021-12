BR-101 terá interdição na noite de hoje (16) para amanhã (17) em Garuva

Restrição de tráfego é necessária para manobra dos guindastes e posicionamento das vigas (foto: Arteris Litoral Sul)

Entre às 22h da noite de hoje (16) e às 06h da manhã desta sexta-feira (17), o trânsito irá operar com interdições alternadas no km 6,9 da BR-101, em Garuva-SC.

A restrição ocorre por conta da atividade de lançamento das vigas e lajes, que compõem a estrutura da nova passarela em obras no local.

A atividade será realizada com apoio de guindastes para movimentação e posicionamento de quatro vigas – duas com comprimento de 31 metros, e outras duas com 25 metros. Elas serão posicionadas com apoio nos pilares – sobre as pistas norte, sul e via marginal. Em seguida, ocorre o posicionamento das lajes.

O trânsito durante o período das obras irá operar da seguinte forma:

– 22h00 à meia-noite: bloqueio total em ambos os sentidos;

– Meia-noite até 01h00: trânsito liberado em ambos os sentidos;

– 01h00 às 03h00: trânsito bloqueado em ambos os sentidos;

– 03h00 às 04h00: trânsito liberado em ambos os sentidos;

– 04h00 às 06h00: trânsito bloqueado em ambos os sentidos;

– 06h: trânsito liberado com término da operação.

As obras de construção da passarela em Garuva foram iniciadas ainda no primeiro semestre deste ano – e devem ser concluídas em fevereiro de 2022.