Começa a vigorar limite para caminhões no ferry durante o verão

Começa a vigorar limite para caminhões no ferry durante o verão

Começou hoje a limitação do tamanho e peso de caminhões na travessia da baía de Guaratuba que acontece nas temporadas de verão.

Fica proibida a travessia de veículos com mais de três eixos e/ou superiores a 14 metros de comprimento no ferry boat de Guaratuba desde esta quinta-feira (16) até o dia 7 de março.

A restrição está prevista no contrato da concessão para exploração da infraestrutura e da prestação do serviço público de transporte coletivo aquaviário de veículos e passageiros, serviço conhecido como ferry boat de Guaratuba, cuja operação é fiscalizada pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR).

A proibição é corriqueira, devendo ser implementada na alta temporada em todos os anos, além dos feriados.

Não são afetados os veículos que fazem transporte coletivo de passageiros e prestadores de serviços públicos.

O DER/PR permanece fiscalizando a qualidade do serviço prestado e o tempo de travessia do ferry boat de Guaratuba durante a operação Verão Paraná – Viva a Vida, de dezembro a março. Ao verificar qualquer fato gerador de descumprimento contratual, são aplicadas as devidas sanções, por meio de notificações, advertências e autos de infração.