Pontal e Unespar farão aproveitamento da fibra de coco

Fotos Rafaela Takiguchi

Na tarde desta quarta-feira (15) o prefeito de Pontal do Paraná, Rudão Gimenes, assinou junto a reitora e o vice-reitor da Universidade Estadual do Paraná (Unespar), os professores Salete Machado Sirino e Edmar Bonfim de Oliveira, um convênio para iniciar o um projeto ambiental com o resíduo do coco.

Também assinou o contrato o secretário municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca, Jackson Bassfeld. Diversos estudantes acompanharam a formalização do convênio.

Conforme o acordado, o município vai ceder a estrutura para a realização do projeto “Nossa Praia Mais Limpa e Sustentável” e a Unespar fornecerá o corpo técnico e as máquinas para descascar e transformar o resíduo do coco em fibra.

De acordo com o prefeito Rudão, essa parceria é muito importante para a sustentabilidade do município. “Nosso objetivo é iniciar o projeto ainda neste ano levando para o local de destinação (antigo alojamento da Techint) o coco coletado na temporada”.

Agradeço ao professor (da Unespar) Sebastião (Cavalcanti Neto), que coordenará o projeto e foi o elo entre a prefeitura e a universidade para a celebração do convênio”, ressaltou.

Apenas 20 a 25% do fruto consiste em água de coco. O resíduo que vai para o lixo pesa cerca 1 kg, o que em peso, gerando toneladas de lixo nas cidades litorâneas durante o verão.

A fibra de coco pode ser usada para fazer vasos que substituem o xaxim, como placas de isolamento térmico e acústico, canecas, solas, cordas, bancos para automóveis, e seu resíduo se presta ainda à compostagem.

Além da questão ambiental, o aproveitamento da fibra também pode gerar renda para a comunidade local, podendo ser uma alternativa fora de temporada para os ambulantes que atuam no verão.

Com informações da Prefeitura de Pontal do Paraná (Rafaela Takiguchi) e Unespar