Segue programação de Natal em Matinhos

A Prefeitura de Matinhos divulga a programação de Natal para os próximos dias. As atrações serão incorporadas à agenda de eventos do Natal Encantado na Praça Central.

A programação tem início nesta quinta-feira (16). Nesta sexta-feira (17), haverá a apresentação do Idance Kids, um ministério da PIB-Matinhos formado por meninas com idade entre 6 e 12 anos, sob a responsabilidade de Tatiani Rodrigues Neves. Também irá se apresentar o Coral PIB Kids, com aproximadamente 50 crianças. Os responsáveis pelo ministério e ensaio das crianças do Coral PIB Kids são Roberta Stephany e Fabio Godoy.

No sábado (18), é dia do Coral dos Coroinhas e Acólitos da Paróquia São Pedro, formado por crianças e adolescentes que cantam no altar nas missas dominicais. A regência é de Juliana Simoni e Luiz Everson. Também estará o Coral Sopro Divino da Igreja São Pedro, que faz a sua primeira apresentação pública após o isolamento imposto pela pandemia de covid-19. O coral tem a regência de Josi Biernatski.

No domingo (19), é a vez da cantata solo “O Natal do Salvador”, que conta com músicas natalinas, gospel e populares. A interpretação será do cantor e professor de música da Secretaria de Educação, Paulo Salvador. A programação fecha com a apresentação da Companhia de Dança Municipal de Matinhos. Com o propósito de dar acesso às crianças, jovens e adultos à dança contemporânea e ao ballet clássico gratuitamente na Casa da Cultura, o grupo é oriundo da Cia de Dança Jota Ribeiro, do professor José Gonçalves Ribeiro.