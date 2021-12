Operação Verão tem abertura oficial neste sábado, em Matinhos.

O Governo do Paraná apresenta na manhã deste sábado (18), em Matinhos, os serviços de segurança, esportes e lazer preparados para os veranistas e moradores do Litoral do Estado. Como costume, a cerimônia contará com a presença de autoridades estaduais e municipais.

A Operação Verão Paraná – Viva a Vida é coordenada pela Secretaria da Segurança Pública e consiste em reforçar os serviços do Estado no Litoral durante a temporada de turismo, principalmente ns praias: aumento de efetivo policial, apoio nas unidades hospitalares e de atendimento de emergência e atividades recreativas e de lazer.

Além das forças da segurança, também atuarão a Secretaria da Saúde (Sesa), a Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e Turismo (Sedest), a Secretaria da Justiça, Família e Trabalho (Sejuf), a Copel, a Sanepar, o Departamento de Trânsito (Detran-PR), a Paraná Turismo, a Receita Estadual, o Departamento de Estradas e Rodagem (DER/PR), a Superintendência do Esporte, o Tribunal de Justiça e o Instituto de Água e Terra (IAT), entre outras secretarias e instituições.

Abertura da Operação Verão Paraná – Viva a Vida

Data: 18 de dezembro, sábado

Hora: 10h

Local: Em frente ao Sesc Caiobá em Matinhos – Avenida Atlântica, em frente à orla.