Identificado mergulhador encontrado morto na praia de Barrancos

A Polícia Civil identificou o corpo de um homem encontrado na praia do balneário de Barrancos em Pontal do Paraná, na manhã desta quinta-feira (16). Junto com o corpo, na areia estavam seus equipamentos de mergulho.

Trata-se de Claudionor dos Santos, de 62 anos, experiente em pesca subaquática. Ele estava desaparecido desde sexta-feira (10), quando mergulhava na Ilha do Mel, que fica em frente a Pontal do Paraná.

A criminalista realizou a perícia no local e o Instituto Médico Legal (IML), através da necropsia, definirá a causa da morte do mergulhador.