Ônibus pega fogo na BR-277 em Morretes

Na tarde deste sábado (18), um ônibus da empresa Graciosa pegou fogo no início da subida da Serra do Mar, na altura km 41, da BR-277, no município de Morretes.

O ônibus fazia a linha Morretes-Curitiba e estava com 28 passageiros. O motorista sentiu um cheiro e depois viu fumaça saindo de baixo da cabine. Parou o veículo no acostamento e fez todos os passageiros descerem. Ninguém se machucou.

O fogo consumiu toda a carroceria antes de as chamas serem controladas pelo Corpo de Bombeiros.