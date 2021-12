Começa oficialmente a Operação Verão 2021-2022

Prefeito Zé da Ecler (Foto: Sesp/PR)

O Governo do Estado deu início neste sábado (18), em Matinhos, à Operação Verão Paraná – Viva a Vida 2021/2022. Até o final da temporada de turismo, o governo intensifica no Litoral os serviços em diversas áreas, como segurança pública, saúde, esporte, turismo, meio ambiente e trânsito.

O secretário da Segurança Pública e coordenador estadual do Verão Paraná Viva a Vida, Romulo Marinho Soares, ressaltou que foram aplicados aproximadamente R$ 40 milhões do Governo do Estado no plano estratégico desenvolvido em conjunto com todas as secretarias, autarquias e órgãos parceiros.

O chefe da Casa Civil, Guto Silva, destacou o trabalho integrado de todos os órgãos. “Ver todas as forças de segurança e toda a estrutura de governo integrada é sinal de que teremos um verão com saúde, segurança e tranquilidade”, afirmou.

A integração também foi enfatizada pelo prefeito de Matinhos, Zé da Ecler. “A união vai fazer a diferença para que todos os paranaenses possam ter acesso a mais conforto e lazer”, disse, citando, também, o avanço das ações do governo na região. “Estamos trabalhando juntos para melhorar a engorda da praia de Matinhos, a construção da ponte entre Matinhos e Guaratuba, entre outras ações que vão melhorar a vida da nossa população”.

O sucesso do Verão Paraná Viva a Vida, disse o secretário do Desenvolvimento Sustentável e Turismo, Marcio Nunes, assenta-se em três pilares. “O primeiro é a Segurança Pública, que garante tranquilidade ao cidadão, para que ele possa curtir seu lazer sem grandes preocupações. O segundo é a saúde pública, neste ano reforçada para dar o apoio necessário às situações emergenciais que surgirem. O terceiro e de igual relevância é a limpeza pública, que preserva o conforto do turista, o meio ambiente, a imagem da praia e a saúde do meio ambiente”, declarou.

Foto: Sesp/PR

SEGURANÇA – A Polícia Militar fez um treinamento com todo o efetivo voluntário para atuar no Verão Paraná, a fim de nivelar conhecimento entre todos os militares estaduais. “O reforço de policiamento ostensivo e preventivo será em toda a faixa litorânea, contando com bases móveis nos principais balneários para atender a população, prestar orientações e entregar a pulseira de identificação para crianças e idosos que frequentarem a praia, além das atividades operacionais”, detalhou o subcomandante-geral da PM, coronel Rui Noé Barroso Torres.

A Polícia Civil também reforçará os trabalhos com equipes nas delegacias do Litoral para intensificar investigações e otimizar procedimentos de inquéritos policiais. Haverá também unidade móvel de atendimento. “Para esta temporada, o foco da Polícia Civil será reforçar as atividades de polícia judiciária, reforçar a produção dos inquéritos e o trabalho prévio de inteligência que tem embasado nossas operações de repressão qualificada”, explicou o delegado-geral da Polícia Civil do Paraná, Silvio Jacob Rockembach.

Já o Corpo de Bombeiros contará com guarda-vidas militares e civis para orientar e prevenir afogamentos no mar. “O intuito é alertar os banhistas para que evitem os locais de risco e frequentem somente os pontos onde há um posto de guarda-vidas. Nos últimos meses, o Corpo de Bombeiros se preparou para atuar com excelência no Litoral e costas Oeste e Noroeste do Estado, conforme a necessidade de cada região”, disse o comandante do CB, coronel Manoel Vasco de Figueiredo Junior.

As atividades de Polícia Científica serão reforçadas para subsidiar a Polícia Judiciária nos inquéritos policiais e nos exames de casos mais graves. “Além disso, teremos atividades lúdicas para as crianças no calçadão da praia”, disse o diretor do Instituto de Criminalística, Mariano Schaffka Neto. Para evitar transtornos nas carceragens da região, a Polícia Penal atuará com equipes para fazer as transferências de presos das delegacias e evitar superlotações. “Nosso trabalho já vem sendo feito durante o ano e será intensificado”, explicou o vice-diretor do Depen, Luiz Francisco Silveira.

ESPORTE – De acordo com o superintendente geral do Esporte, Hélio Wirbiski, mais de 30 eventos estão previstos durante a temporada de verão. “Graças ao avanço da vacinação, teremos uma temporada muito movimentada. Ainda seguindo as medidas de saúde, o Esporte destacou mais 300 pessoas, que passaram por capacitação especial para o verão, que atuarão em todas as regiões de praia do Paraná”, explicou.

SAÚDE – As unidades hospitalares dos municípios do Litoral receberão apoio da Secretaria de Estado da Saúde com insumos, equipes assistenciais e ambulâncias para reforçar o atendimento à população e aos veranistas. O incremento será no sentido de melhorar a qualidade do serviço e agilizar o socorro em casos mais graves. “As regiões turísticas paranaenses receberam um reforço a mais em profissionais da Saúde que darão enfoque no atendimento às situações emergenciais”, contou o chefe de gabinete da Secretaria da Saúde, César Neves.

O Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) atuará com um helicóptero e tripulação para auxiliar nos resgates e salvamentos no mar e na região da Serra do Mar. Também integram as equipes enfermeiros e médicos para Suporte Médico Avançado.

MEIO AMBIENTE – Os agentes do Instituto Água e Terra (IAT) e do Batalhão de Polícia Ambiental-Força Verde (BPAmb-FV) trabalharão em parceria na preservação das Áreas de Proteção Ambiental. O foco será a prevenção aos crimes como desmatamento, extração ilegal de palmito, caça e exploração de outros recursos naturais. A balneabilidade da água também será monitorada toda semana.

Foto: Sesp/PR

COPEL E SANEPAR – O fornecimento de energia elétrica e o abastecimento de água nos municípios do Litoral terão atenção especial. Manutenções, obras e reparos na rede elétrica foram feitos desde outubro pela Copel, além de avisos aos moradores sobre a religação de energia nos imóveis. A Sanepar vai atuar com a limpeza das praias e também contará com reforço para casos de emergência.

TRÂNSITO – Campanhas educativas para reforçar os cuidados no trânsito serão desencadeadas pelo Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR), como o Se Liga no Trânsito, que é voltado para conscientização dos perigos da bebida alcoólica. Os trabalhos ocorrerão com apoio de outras instituições e órgãos ligados ao trânsito urbano. A Polícia Militar fará abordagens e blitzes em pontos das cidades de praia para verificar as condições dos veículos e dos condutores.

A Secretaria de Infraestrutura e Logística, por meio do DER, fará a fiscalização na qualidade dos serviços do ferry boat, em Guaratuba. O principal objetivo é reforçar a segurança dos usuários durante esse período de maior movimento na travessia.

Foto: Sesp/PR

Nas rodovias estaduais que cortam o Litoral, o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) fará policiamento em pontos estratégicos com blitzes, abordagens e fiscalização com radares móveis e etilômetros. Os policiais militares rodoviários também farão orientações aos motoristas com relação aos cuidados para prevenção de acidentes e respeito à sinalização das vias.