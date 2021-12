Policiais militares fazem protesto em Guaratuba por reajuste salarial

Foto: Julio Godeski / Portal da Cidade Guaratuba

Cerca de 30 policiais militares da ativa e da reserva realizaram uma manifestação na Praça Central de Guaratuba, na manhã desta sexta-feira (17). A notícia é do Portal da Cidade Guaratuba.

A manifestação ocorre em nível estadual e aconteceu de forma simultânea em diversas cidades, explica o jornal online. As principais pautas são a reposição salarial e a regulamentação da carga horária de trabalho, acrescenta.

“Estamos aqui pela reposição salarial real, que é de mais de 30%. Foi um compromisso do governador durante sua campanha. Hoje ele tá anunciando os 3% e ele ainda não pagou. Estamos aqui para que o Ratinho Júnior cumpra com os compromissos dele”, afirma o presidente da Associação dos Policiais Militares do Litoral, subtenente Amaro ao portal.

“De acordo com os manifestantes, o governo do estado fez uma proposta de reajuste de apenas 3%, enquanto que a defasagem salarial dos policiais e bombeiros já chega aos 35%, sem nenhum tipo de reajuste inflacionário há mais de seis anos.”

Segundo o jornal apurou, “a respeito das jornadas de trabalho, alguns policiais estão tendo que trabalhar até 80 horas por semana sem serem devidamente remunerados por isso”.

Foto: Julio Godeski / Portal da Cidade Guaratuba

Fonte: Portal da Cidade Guaratuba