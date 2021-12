Guardas municipais de Pontal do Paraná começarão a portar armas

Aconteceu neste sábado, no Teatro Municipal Rachel Costa, em Paranaguá, a formatura das turmas do Curso de Armamento e Tiro das guardas civis municipais de Pontal do Paraná e de Paranaguá.

Pontal agora passa a contar com todo o efetivo apto a portar armamento de fogo, como já acontece com os guardas de Paranaguá. O prefeito Rudão Gimenes, a secretária Municipal de Segurança, Any Messina, e o comandante da GMC de Pontal, Giovane Rosário, acompanharam a formatura, assim como o prefeito de Paranaguá, Marcelo Roque, o secretário de Segurança, João Carlos Silva, e o comandante da GCM de Paranaguá, Leônidas Martins Junior.

O treinamento foi realizado pelos os instrutores Marcelo Gonçalves e Luiz Teodoro Junior, da Academia da GCM de Paranaguá.

“Através de um termo de cooperação entre as cidades pudemos fazer a formação dos guardas de forma conjunta e sem custo a nossa cidade, razão pela qual agradeço ao prefeito (Marcelo Roque) e ao secretário João (Carlos Silva) pela parceria”, disse Rudão Gimenes.

“Dessa forma, avançamos todas as etapas do processo de armamento e nossos guardas municipais receberão as armas de fogo nos próximos dias”, completou.

Central de Monitoramento

Também no sábado, a Guarda Civil de Pontal do Paraná inaugurou a nova Central de Monitoramento. Foram instaladas mais 9 nove câmeras, totalizando 32 câmeras de alta resolução espalhadas pela cidade.

Durante a inauguração, que contou com a presença do prefeito Rudão Gimenes, da vice-prefeita Patrícia Marcomini e outras autoridades, foram apresentadas as novas aquisições como os lançadores de granadas, uniforme de verão da GCM, novas viaturas com plotagem operacional, câmeras GoPro para uso individual e também o canil, com o mascote Axel.







Edição do Correio com fotos e texto de Rafaela Takiguchi / Prefeitura de Pontal do Paraná