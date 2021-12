Aifu realiza operação contra perturbação do sossego no Litoral

As equipes da Ação Integrada de Fiscalização Urbana (Aifu) estão atuando pela Operação Verão Paraná no Litoral para reforçar o policiamento ostensivo e atender casos de perturbação do sossego.

O balanço dos trabalhos entre a noite de sábado (18) e a madrugada deste domingo (19) é de cinco pessoas encaminhadas para lavratura de termo circunstanciado e sete gramas de maconha apreendidas.

A Aifu percorreu os municípios de Guaratuba, Matinhos, Pontal do Paraná, Morretes, Antonina e Paranaguá em apoio aos policiais militares que atuam no Verão Paraná para intensificar o policiamento preventivo.

A Aifu já tem atuado no Litoral antes do início da temporada, com o intuito de aumentar a presença da PM, abordar estabelecimentos e atender solicitações da população pelo 190, principalmente os casos de perturbação do sossego que ocorrem em áreas residenciais e comerciais.

A operação resultou em 17 ocorrências atendidas e na confecção de 9 boletins de ocorrência de perturbação do sossego, 92 pessoas abordadas e na lavratura de dois autos de infração de trânsito. Cinco pessoas foram encaminhadas por perturbação do sossego e uso de drogas. As equipes policiais apreenderam sete gramas de maconha.