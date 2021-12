PM retira onze procurados da justiça de circulação

Foto: PMPR

Na manhã deste domingo (19), um dia após o início da Operação Verão Viva a Vida, a Polícia Militar deu cumprimento a 11 mandados de prisão, retirando procurados da Justiça em circulação no Litoral.

Os mandados foram cumpridos nas cidades de Matinhos (3 mandados), Pontal do Paraná (4 mandados) e Paranaguá (4 mandados). A grande maioria foi resultado de apontamentos e delimitações do Setor de Inteligência da PMPR em constante acompanhamento aos foragidos que estão procurando o litoral para se esconderem. Uma das prisões foi resultado de uma abordagem de suspeitos, em Matinhos.

Armas e drogas apreendidas em Santa Terezinha

Também na manhã deste domingo policiais militares viram um pessoas “em atitude suspeita” dentro de um veículo, no balneário de Santa Terezinha, em Pontal do Paraná. Ao avistar a viatura policial o motorista aumentou a velocidade e, na abordagem, os ocupantes demonstraram nervosismo.

|Os 5 ocupantes do automóvel foram revistados. Com eles foram encontrados um revólver calibre .380 e 13 munições. Ainda foram encontradas 25 pedras análogas ao crack e 12 buchas com substância semelhante à cocaína.

“A equipe envolvida foi a do coordenador do policiamento da área na Operação Verão, composta pelo 2º tenente Augusto e soldado Gouvea, que realizaram a prisão de 3 adultos e apreensão de 2 menores, totalizando 5 encaminhados pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e tráfico de substância entorpecente.