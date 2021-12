Orquestra Sinfônica do Paraná movimenta domingo na Praça Central de Guaratuba

Fotos: Sesp/PR

A Orquestra Sinfônica do Paraná (OSP) emocionou pessoas de todas as idades que tiveram a chance de acompanhar, neste domingo (19), um concerto ao ar livre na Praça Central de Guaratuba, oferecido pelo Estado dentro da programação da operação Verão Paraná – Viva a Vida 2021/22.

No início da apresentação foi contada a história da princesa Aurora em forma de teatro e música. Os atores passaram mensagens de esperança, da crença de que o amor sempre prevalece e que todos nós precisamos nos unir para resistir diante das dificuldades. Após a encenação e um breve musical, os músicos se colocaram em seus lugares e iniciaram o show.

De acordo com o maestro da Orquestra Sinfônica do Paraná, Alexandre Brasolim, trazer a música erudita para pessoas de tantas idades, culturas e classes não tem preço. “Ver o brilho no olhar da plateia, a emoção nas expressões dos mais velhos e o olhar fixo das crianças nos músicos nos faz acreditar que o que estamos fazendo, em algum momento, tocou o coração de todos”, disse.

O concerto da Orquestra marcou o encerramento do Sempre Natal de Guaratuba, que ofereceu diversos eventos culturais à população às quartas-feiras e sábados.

“Fico emocionado em poder trazer a Orquestra Sinfônica do Paraná para os moradores daqui, muitos que nunca haviam presenciado um concerto, mas que agora maravilharam-se. A população ainda tem uma certa carência em poder se juntar para consumir cultura por conta do cenário de restrição e combate à covid-19. Para mim, essa experiência representou o início dos dias melhores que estão por vir”, disse o prefeito de Guaratuba, Roberto Justus.

No final do show, a Orquestra tocou o hino do município. “Este foi o momento mais emocionante para mim, pois demonstra que somos um povo unido, guerreiro e que se ajuda. Para mim sempre foi assim. A Orquestra Sinfônica é algo que a gente vê pela televisão. Ver presencialmente foi simplesmente mágico”, contou uma das organizadoras do Sempre Natal Guaratuba, Ana Maria, da Secretaria da Cultura e do Turismo da cidade.

Natural de Joinville, Sônia da Silva é moradora de Guaratuba há cinco anos, e a cada dia se encanta mais com o que a cidade tem para oferecer. “A vinda da Orquestra para cá foi uma grata surpresa para todos nós. Vim com meu marido e falo pelos dois sobre o quanto nos sentimos entusiasmados com essa magia de Natal que os músicos e o maestro conseguem transmitir através da música”.

Fonte: AEN