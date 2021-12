Em cinco dias, PM cumpre 25 mandados de prisão no Litoral

Foto: PMPR / Divulgação

Nos últimos cinco dias, período de transição entre a baixa temporada e o início da Operação Verão Viva a Vida, na manhã de sábado (18), a Polícia Militar do Paraná cumpriu 25 mandados de prisão em todo o Litoral do Estado.

Paranaguá é a cidade com maior número de ordens judiciais efetuadas até o momento (10), seguida de Antonina (5), Pontal do Paraná (4), Morretes (2), Matinhos (2) e Guaratuba (2). Em Guaraqueçaba, ainda não houve registros de prisões com essa natureza no período considerado.

Essas ações resultam tanto de investigações desempenhadas pelo Setor de Inteligência da PMPR quanto de abordagens policiais efetuadas durante a execução do policiamento ostensivo e preventivo em toda a região.

Neste domingo (19), em atividades distintas, três pessoas procuradas pela Justiça foram presas no Município de Paranaguá.

A primeira prisão aconteceu no bairro Jardim Jacarandá. De acordo com o relato contido no Boletim de Ocorrência, às 9h50, após diligências, policiais militares localizaram e prenderam um homem de 36 anos de idade que estava escondido em uma residência situada na PR 407, próximo à entrada do Parque Estadual do Palmito.

Na sequência, às 15h, mais um mandado de prisão foi cumprido. Desta vez, a ação aconteceu no bairro Jardim Jacaranda. Após denúncia, um homem de 37 anos de idade, que era procurado pela Justiça, foi encontrado em uma casa localizada na rua Alzir dos Santos Antunes. Após a prisão, ele foi encaminhado até a 1ª SDP (1ª Subdivisão Policial de Paranaguá) para os procedimentos de praxe.

A última prisão aconteceu às 18h40, na Vila Itiberê. Um jovem de 25 anos de idade, que possui diversas passagens pela polícia por tráfico de drogas, foi preso após ser abordado enquanto caminhava pela Rua 165. Contra ele havia um mandado de prisão expedido pela Vara de Execuções em Meio Fechado e Semiaberto de Paranaguá, por condenação transitada em julgado.

Desde o início de 2021, o litoral paranaense tem sido palco de diversas operações efetuadas pela Polícia Militar do Paraná, muitas delas, inclusive, coordenadas e integradas com outras forças de segurança que também atuam na região.

Período abrangido pelo relatório: 16 a 20 de dezembro de 2021.

Fonte: Business Intelligence PMPR/ Comunicação Social do 9º BPM