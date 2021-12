Balanço: Fruet garantiu mais de R$ 7 milhões para o Litoral do Paraná

O deputado federal Gustavo Fruet (PDT) faz um balanço do atual mandato e aponta que já garantiu R$ 7,1 milhões para o turismo, saúde, educação, infraestrutura e agricultura no Litoral.

“É uma região muito importante do nosso estado e estamos trabalhando para fortalecer a economia e os serviços públicos dos municípios do Litoral. As emendas que apresentei estão sendo liberadas pelo governo e os recursos estão chegando”, afirma Fruet.

A equipe do deputado, que é uma das principais lideranças do Congresso Nacional, também mostra os destaques da atuação parlamentar em 2021:

Garantiu mais de R$ 54 milhões com emendas ao orçamento para saúde, educação, agricultura, turismo, infraestrutura, ação social e esportes do Paraná

Votou contra o aumento de gastos com o Fundo Eleitoral

Foi o relator do projeto que cria a Política Nacional de Cidades Inteligentes (PNCI)

Pedido de informações do Gustavo revelou que o governo federal mentiu sobre quantidade de vacinas covid compradas

Apresentou proposta para um novo Tratado de Itaipu para garantir mais recursos para o Paraná

Descobriu que mais de 200 mil unidades do programa Minha Casa Minha Vida estão com obras paradas

TCU abriu investigação sobre uso de aviões da FAB graças a pedido e com informações do Gustavo

Defesa de alterações na legislação para incentivar e baratear o uso da energia solar

Participação no Grupo de Trabalho de aperfeiçoamento da internet e combate às fake News

Gustavo indicou a ex-secretária da Pessoa com Deficiência de Curitiba, Mirella Prosdócimo para receber o Prêmio Lúcio Costa

Investigou e revelou que os bancos beneficiados pelo Proer ainda têm dívida de R$ 28 bilhões com os cofres públicos

Proposta para ampliar a participação do Paraná nos royalties do petróleo

