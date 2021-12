Jovens brasileiros que poderiam entrar na equipe para a Copa do Mundo de 2022

Vinicius Jr

Com o Brasil já garantindo seu lugar na Copa do Mundo de 2022, a pressão agora é sobre o treinador Tite para dar um passo melhor do que suas deficiências na Copa América e escolher um time capaz de percorrer a distância no Qatar. Enquanto perder para a Argentina nos pênaltis teria deixado um gosto amargo na boca dos torcedores brasileiros, especialmente porque eles foram cotados como favoritos nas apostas online. Todos sabem que a seleção nacional tem sido decepcionante em suas últimas partidas na Copa do Mundo, tendo saído prematuramente da Rússia para a Bélgica.

Aproximando-se 20 anos desde sua última final de Copa do Mundo, a próxima geração de jogadores brasileiros nunca terá crescido com uma equipe nacional de sucesso e estará interessada em escrever seus próprios nomes nos livros de história se eles puderem ganhar uma convocação antes do próximo ano. Aqui estão alguns brasileiros que pensamos que podem ser um grande trunfo para Tite no Qatar.

Vinícius Júnior

O enigmático Vinícius Jr. é tão frustrante quanto hipnotizante. Em momentos capazes de momentos brilhantes, eles simplesmente não parecem acontecer o suficiente. O jogador do Real Madrid entrou e saiu do time ao lado do Eden Hazard na temporada passada, mas com o belga lutando por gols, agora é o melhor momento para o jogador de 21 anos se tornar um frequentador regular do Santiago Bernabéu. Nesta temporada, ele já melhorou sua contagem de gols em todas as outras temporadas anteriores na Espanha e, tendo essa versatilidade, ele pode jogar nos três primeiros para se adequar ao Neymar, e mesmo que ele não seja titular no Qatar, ele pode se mostrar um grande trunfo para o time.

Anthony

No início da campanha, poucos apostando na Betfair teriam pensado que o Ajax teria tido um desempenho tão valente na Liga dos Campeões como eles tiveram, e uma grande parte disso é o serviço que Sébastien Haller recebe de asas como Anthony. O brasileiro chamou a atenção de muitos no Ajax desde que entrou em cena com seus dribles e ritmo, mas para solidificar um lugar na equipe de Tite, ele precisará trabalhar ainda mais em seu produto final. Nove gols em 32 jogos da Eredivisie é impressionante para um jogador de 21 anos, mas esses números precisarão ser ainda melhores na campanha atual para jogar em uma Copa do Mundo.

Reinier

Apesar de mostrar insatisfação com seu tempo de jogo no Borussia Dortmund, Reinier é certamente um jogador promissor e, com o tempo, tem potencial para se consolidar como um jogador regular iniciado na primeira equipe do Brasil. Aos 19 anos de idade, ele é contratado pelo Real Madrid, mas se juntou ao time da Bundesliga em busca de mais minutos, algo que não aconteceu até agora para o meia-atacante. Com todas as opções do Dortmund, Reinier terá que ser paciente e enquanto ele pode ter que esperar até a próxima temporada para mostrar ao Tite que ele pode ser uma ótima opção para o Qatar. Ele pode muito bem perder e ter que esperar seu tempo, mas sabemos que há um diamante fantástico no Signal Induna Park apenas esperando para ser desenterrado.

Gabriel Martinelli

As lesões realmente diminuíram o potencial de Gabriel Martinelli nas últimas duas temporadas. Tocado como um dos melhores jogadores do Arsenal depois de assinar em julho de 2019, o lateral sofreu uma lesão no joelho que o colocaria para fora até dezembro de 2020, onde então ele lutou com a consistência e o produto final. Nesta temporada, porém, o jovem parece revitalizado e enquanto seus minutos estão sendo administrados de forma responsável, como o faria Tite, considerando a infinidade de grandes alas à sua disposição. Martinelli ainda está conseguindo encontrar a parte de trás da rede com mais freqüência, e a consistência é fundamental se ele quiser um lugar no avião para o Qatar.

Fonte da foto de Vinicius Jr.: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=318100463007947&set=pb.100044239879004.-2207520000..&type=3