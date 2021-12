Presidente da Paraná Turismo pede demissão após denúncia de assédio

Foto: Paraná Turismo

João Jacob Mehl, de 77 anos, pediu demissão da presidência da Paraná Turismo, após denúncia de assédio sexual contra uma servidora do órgão e de a Controladoria Geral do Estado (CGE) recomendar sua exoneração.

A exoneração foi publicada na segunda-feira (20) no Diário Oficial do Estado.

O boletim de ocorrência foi feito por Natália da Silva, de 27 anos, no dia 2 de dezembro. Conforme a denúncia, els perguntou a ela se ela teria as partes íntimas depiladas.

“Você é depilada lá? Porque eu fico imaginando e sonhando com você à noite. Sou louco pela sua cor. Você não quer fazer amor comigo?”, cita o boletim. O documento também aponta que o caso aconteceu em 25 de novembro deste ano.

Na segunda, ela prestou depoimento à Polícia Civil. A Delegacia da Mulher abriu inquérito para investigar.

Ainda de acordo com a servidora, que era subordinada ao presidente, em setembro ela foi vítima de outro caso de assédio, quando Mehl a chamou de “minha gostosa”. Há várias mensagens de Whatsapp trocadas em que ela reclama do assédio ao próprio chefe e ele chega a pedir perdão. Em nota, a defesa de João Jacob Mehl informou que irá se manifestar judicialmente.

Além do depoimento e do boletim de ocorrência, gravações e registros de conversas por mensagens foram incluídas no processo. Ao jornal Plural, ela relatou ainda que ele disse que “faria amor mais gostoso” que o falecido namorado de Nathália, que morreu um mês antes do assédio.

Em alguns trechos, a vítima responde falando sobre o assédio sofrido e questionando como estará bem diante da situação, afirmando estar “horrorizada” e “perturbada”.

Antes de levar o caso à polícia, a vítima também fez uma denúncia interna à Controladoria Geral do Estado (CGE). O órgão recomendou a exoneração de Mehl.

O jornal Plural também revelou que após a denúncia à CGE, o Departamento de Recursos Humanos da Paraná Turismo ofereceu à denunciante a oportunidade de trabalhar em regime remoto (home office), ou então de mudar de sala no edifício da Paraná Turismo”, informou ao jornal a Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, à qual a Paraná Turismo é vinculada.

Fontes: G1 Paraná e Plural