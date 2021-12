DER vai divulgar atualizações de hora em hora sobre ferry boat

Foto: DER

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) passará a divulgar a partir deste domingo (26) informações sobre o tempo de espera para a compra de bilhete no ferry boat de Guaratuba.

O objetivo é orientar o usuário quanto à expectativa de espera antes de comprar o bilhete para embarcar, “permitindo que ele se programe e evite horários de pico”, explica o órgão. As informações serão atualizadas de hora em hora, das 9h às 20h, e estarão disponíveis no portal do DER/PR e pelo perfil do Twitter. O tempo de espera para a compra de bilhetes é uma estimativa e será informado quanto a ambos os lados da travessia.

A travessia de ferry boat é operada por empresa concessionária, sendo o serviço prestado e o tempo de espera da travessia, do momento da compra do bilhete até o desembarque, fiscalizados pelo DER/PR, seguindo critérios estabelecidos em contrato.

Restrições quanto ao tempo de espera antes da compra do bilhete não estão previstas, sendo o mesmo influenciado por fatores externos à travessia, como o grande número de veículos se deslocando pelo Litoral durante esse período do ano, ou problemas veiculares entre os usuários aguardando para realizar a compra, por exemplo.

A divulgação destas informações acontece de modo experimental, sendo realizada nestas semanas de maior movimento, entre o período de Natal e Ano-Novo. Os resultados serão avaliados pelo DER/PR, e ação semelhante poderá ser organizada no futuro, em ocasiões semelhantes.

Fiscalização – Desde outubro o DER/PR conta com uma equipe específica para apoiar a fiscalização e o gerenciamento do contrato do ferry boat de Guaratuba, com a contratação de analistas de engenharia civil, administrativo, de engenharia naval e jurídico.

Eles se juntaram aos profissionais que já atuavam na fiscalização, e apoiam o DER/PR visando garantir o serviço adequado, prezando pela segurança e conforto dos usuários, seguindo fielmente o disposto em contrato. Ao verificar qualquer fato gerador de descumprimento contratual, são aplicadas as devidas sanções, por meio de notificações, advertências e autos de infração.

Espera – Na manhã desta quinta-feira (23), usuários chegaram a relatar por meio das redes sociais, a espera de quase duas horas e meia para fazer a travessia.

De acordo com a concessionária, o problema foi provocado pelo atraso na entrega do combustível que abastece as embarcações. Para evitar que essa situação volte a acontecer, a concessionária pediu que o abastecimento que estava previsto para acontecer no dia 1º de janeiro (sábado) seja antecipado para o dia 28 (quarta-feira).

Nova balsa – O DER também informa que um novo conjunto de balsa e rebocador já chegou em Guaratuba, devendo entrar em operação nas próximas semanas, proporcionando maior celeridade na travessia.