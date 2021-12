Polícia alerta sobre golpes de aluguel no Litoral

Foto: PCPR / Divulgação

A Polícia Civil do Paraná alerta turistas e moradores sobre golpes de aluguel durante a temporada no Litoral. Diversos veranistas vão ao Litoral do Estado para curtir a época de veraneio e as festas de fim de ano, consequentemente, a procura por quartos, quitinetes e casas aumenta muito, principalmente nos dias que antecedem as festas. A Polícia reforça para que as pessoas fiquem alerta com ofertas com preços muito baixos ou propostas fáceis.

Os estelionatários acabam aplicando golpes que, em alguns casos, acabam sendo descobertos só quando o locatário chega no imóvel, ocasionando transtorno e frustração às famílias, que buscam lazer e descanso nessa época do ano.

Um dos meios mais utilizados pelas pessoas para pesquisar imóveis são os sites de busca e aplicativos de locação, os quais merecem atenção do locatário, pois a maioria não detalha as referências do locador ou sua reputação positiva levantada a partir de outros locadores. A dica é buscar por anúncios de pessoas que tenham referência, ou diretamente em imobiliárias que possuam credibilidade no mercado.

Entretanto, os golpes também podem acontecer por meio de conversas por telefone, em que criminosos e vítimas conversam sobre o imóvel e as facilidades da locação. O estelionatário envia fotos, vídeos e fornece informações de utilidade que garantem uma suposta credibilidade à negociação. O golpe se efetiva quando a vítima deposita o valor de sinal para pagamento do valor de locação, que geralmente tem um bom custo e benefício.

Para induzir a vítima ao golpe, os criminosos costumam simular que existem outros clientes interessados pela mesma locação. Assim, a vítima se vê obrigada a fechar negócio rapidamente. O pedido de pagamento do depósito inicial varia de 10% a 50% do valor contratado no intuito de garantir a locação.

Caso a pessoa tome as precauções necessárias e, mesmo assim, acabe sendo vítima do golpe, ela deve fazer o boletim de ocorrência e repassar a maior quantidade possível de informações do estelionatário, para que a equipe policial possa fazer as diligências necessárias que permitam a identificação e prisão dos criminosos.