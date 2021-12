Matinhos fiscaliza e entrega selo para ambulantes das praias

Fotos: Prefeitura de Matinhos

A Prefeitura de Matinhos iniciou nesta quinta-feira (23) a fiscalização dos carrinhos de ambulantes da orla. O trabalho começou pela praia de Caiobá e vai prosseguir para outros balneários.

Ficou a cargo da equipe da Vigilância em Saúde fiscalizar as questões de higiene, condições do carrinho e forma do trabalho prestado. Nesta ação foi verificado se as normas pré estabelecidas repassadas para todos os ambulantes ainda no mês de novembro de 2021, estavam sendo cumpridas.

Os carrinhos que estavam de acordo receberam um selo de certificação. As equipes do setor de Fiscalização da Prefeitura foram responsáveis pela verificação da documentação e a Guarda Municipal pelo apoio tático.

Em novembro foi realizada uma capacitação, oferecida pelo Sebrae, em parceria com a Prefeitura de Matinhos. No curso, foram ensinadas formas de formalizar um negócio, gerir o dinheiro e meios de pagamento, manipulação de alimentos e condutas contra a covid-19. Na ocasião a Vigilância em Saúde apresentou as normativas a serem seguidas durante a temporada e comunicaram que haveria fiscalização para cobrança da aplicação das mesmas.

O prefeito Zé da Ecler frisou a importância de ações continuadas de fiscalização. “Ações como esta são importantes para garantir que as práticas de higiene estão sendo cumpridas como se deve, e o atendimento ao veranista está sendo realizado da melhor forma possível”.

O secretário municipal da Saúde, explica que a ação faz parte do planejamento estratégico elaborado para a temporada 2021/2022, e que outras incursões serão realizadas durante todo verão.

Para dúvidas, reclamações ou denúncias liguem 41-3971-6015 – Setor de Fiscalização (fixo e Whatsapp), ou para Vigilância Sanitária 41 3971-6032 (somente Whatsapp).