Polícia Civil atende veranistas com delegacia móvel durante o Natal em Matinhos

A Polícia Civil está atuando com a Delegacia Móvel na Operação Verão, durante o final de semana do Natal, de sexta-feira (24) a domingo (26), das 10h às 18h, na praia de Caiobá, em Matinhos.

Os policiais civis estão à disposição no ônibus, realizando atendimentos como a confecção de boletins de ocorrência e orientações quanto à atribuição da polícia judiciária. A delegacia é responsável por aproximar a PCPR dos veranistas e também contribuir com a inibição da criminalidade.

A unidade móvel funciona em um ônibus, com instalações modernas e equipamentos de última geração. Além disso conta com internet 4G, sistema de câmeras de monitoramento, gerador de energia elétrica independente, computadores que permitem seis atendimentos simultâneos, e acessibilidade para pessoas com limitações de locomoção.