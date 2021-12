Sábado tem Natal Solidário para as crianças em Matinhos

Neste sábado (25), acontece o Natal Solidário na Arena Vicente Gurski, em Matinhos. Haverá cama elástica, tobogã e gincanas com as crianças. Ainda será servido um café da tarde com cachorro quente, algodão doce, pipoca, bolo e refrigerante.

Além disso, o Papai Noel vai distribuir presentes. Foram arrecadados por volta de mil brinquedos. O Natal Solidário tem início a partir das 14h.

A iniciativa é da ONG Rede Solidária e tem o apoio da Prefeitura de Matinhos, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, Provopar e Sesc Caiobá.