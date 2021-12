Pontal do Paraná realiza Casamento Comunitário

Em comemoração ao aniversário de Pontal do Paraná, 23 casaia realizaram um Casamento Comunitário, na última segunda-feira (20).

O casamento foi promovido através do projeto Justiça no Bairro, do Tribunal de Justiça do Paraná, em parceria com a Prefeitura de Pontal do Paraná através da Secretaria Municipal de Assistência Social. O evento aconteceu no Ginásio de Esportes da Escola Municipal Antônio Amatuzzi de Painho, no balneário Shangri-lá.

A cerimônia foi conduzida pessoalmente pela idealizadora do projeto, a desembargadora Joeci Camargo Machado. “Este casamento é muito importante na vida deles e ainda sendo presencial fica mais lindo. Esperamos que no próximo ano, possa ser um casamento onde não usem mais máscaras e seja um ano com menos dor para todas as famílias”, comentou.

O prefeito Rudão Gimenes também estava presente e elogiou a iniciativa.. “Este momento tão especial para estes casais, parceria do TJPR com a prefeitura e deixamos a nossa marca do no aniversário da cidade na vida destes pontalenses”. A vice-prefeita de Pontal, Patrícia Marcomini, o secretário Municipal de Assistência Social, William Pereira, e dona Cida Gimenes, mãe do prefeito e ex-primeira dama do município.

Com informações de Rafaela Takiguchi e fotos de Amanda Gouveia Costa